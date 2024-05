Furti in ospedale, operatrice socio sanitaria incastrata dalle telecamere: stava rubando nel reparto di ginecologia

Un'operazione della polizia ha posto fine ai continui furti nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Pordenone, inchiodando la responsabile. La ladra è rimasta incastrata nella trappola tesa dagli agenti, che, installate le telecamere in una stanza e simulato un ricovero, sono riusciti a coglierla sul fatto mentre rubava contanti dal portafoglio lasciato temporaneamente incustodito. L'operatrice socio sanitaria, residente in provincia e responsabile di furto aggravato in alcune stanze del Santa Maria degli Angeli, è stata denunciata.

