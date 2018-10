Sabato 6 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

della compagnia dia hanno arrestato in flagranza di reato Filomena Somma, 34enne domiciliata a Sant’Egidio del Monte Albino, già nota alle forze dell'ordine.Lasi è resa responsabile di furto aggravato, commesso avvalendosi di persone non imputabili, ed è stata colta immediatamente dopo il fatto dai carabinieri, intervenuti a richiesta della titolare di un negozio di cosmetici in piazza Spartaco.L’impianto di videosorveglianza ha ripreso la 34enne durante tutto il compimento del reato: nei video la si vede mentre, alla presenza dei(la prima 12enne, la seconda di 10 e l’ultimo di 5 anni), ma in particolare avvalendosi di quella più grande, consuma il furto di prodotti di cosmesi che sono stati poi trovati dai carabinieri e restituiti alla titolare del negozio derubato. L’arrestata attende il rito direttissimo.