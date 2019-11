Furto al museo, rubate 50 monete antiche per 300 mila euro

Furto al museo. Circa 50 monete d'oro risalenti al V secolo D.C. sono state rubate dal museo di San Mamiliano a Sovana (Grosseto). Le monete, ritrovate nel 2004 durante uno scavo, fanno parte del tesoro di San Mamiliano. Sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Grosseto. Il valore delle monete si aggira intorno ai 300mila euro.



«Siamo sconcertati e addolorati per il furto di monete d'oro di epoca romana dal Museo di San Mamiliano di Sovana che fa parte della nostra rete Musei di Maremma. Si tratta di una perdita artistica e culturale di enorme portata non solo per la Maremma ma per tutta la Toscana». Lo ha detto Irene Lauretti presidente della Rete Musei di Maremma, commentando il furto delle monete del cosiddetto tesoro di San Mamiliano nel museo di Sovana nel Comune di Sorano (Grosseto). «Il mio augurio è che le indagini delle forze dell'ordine portino presto - ha concluso - all'individuazione dei colpevoli di questo vero e proprio atto criminale ai danni del nostro patrimonio artistico». Sabato 9 Novembre 2019, 17:20

