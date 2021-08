Mestre, famiglia in vacanza: ladri razziano in casa gioielli per mezzo milione di euro. Spariti brillanti, rubini e zaffiri

Un colpo da circa 500mila euro. In gioielli. Proprio così, quasi mezzo milione di euro. Ammontare che si raggiunge se si possiedono monili in oro e soprattutto in pietre preziose, a partire da brillanti, rubini, smeraldi, zaffiri. E il valore aumenta ancor più se si tratta di oggetti realizzati da maison orafe prestigiose e di orologi per veri appassionati del genere. Certo passioni costose e per chi se le può permettere. Un rientro dalle vacanze a dir poco choccante per una intera famiglia, genitori e figli.

L'episodio è avvenuto in provincia di Venezia, a Carpenedo. La famiglia, genitori settantenni e figlia, si è accorta del furto una volta rientrata dalle ferie a inizio settimana. I tre hanno trovato la casa completamente a soqquadro, con le due casseforti forzate con il flessibile e completamente svuotate. Spariti brillanti, rubini, smeraldi, zaffiri. Per la famiglia non è rimasto altro che chiamare il 113.

Il sofisticato impianto di allarme dell'abitazione non sarebbe nemmeno scattato.

