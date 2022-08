Furto in banca a Ostuni, paura tra i turisti: «Due banditi in fuga». Cosa è accaduto

Paura in pieno centro a Ostuni (Brindisi), una delle località turistiche più visitate della Puglia e con tanti turisti in città anche e soprattutto in questo periodo dell'anno, per un furto ad una banca. Due ladri con il volto coperto sono infatti riusciti ad entrare, forse attraverso un foto nella parete di un edificio confinante, nella Banca di credito cooperativo: una volta all'interno i banditi avrebbero forzato alcune cassette di sicurezza per poi fuggire con il bottino.

I ladri in realtà puntavano al caveau, ma non sono riusciti ad aprirlo: vicino all'entrata sono stati trovati arnesi da scasso. Ma l'attivazione del sistema di allarme e l'arrivo di polizia, carabinieri e vigilanza privata hanno fatto desistere i due malviventi che sono scappati dallo stesso buco nella parete da cui erano entrati.

Nelle ore successive al colpo, intorno a ora di pranzo, polizia e carabinieri avrebbero "isolato" la città con posti di blocco all'imbocco delle strade provinciali, per cercare di evitare che i ladri - forse provenienti da paesi limitrofi - riuscissero a lasciare i confini cittadini, ma la manovra non avrebbe sortito effetti noti. Il bottino è in corso di quantificazione: per mettere a segno il colpo i banditi hanno oscurato almeno un paio di telecamere interne.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Agosto 2022, 17:55

