«Svaligiata già 5 volte in 5 mesi. Allarmi, telecamere: tutto inutile»

di Lorena Loiacono

Bo Chen è la titolare del negozio One Store, in zona Mezzocammino a Roma, vende casalinghi e tutto ciò che serve per organizzare una festa. Ma, negli ultimi mesi, sembra precipitata in un incubo. «Da dicembre ad oggi abbiamo subito 5 furti al negozio. Uno al mese. È davvero troppo».

Vi sentite in pericolo?

«Come si fa a lavorare in questo modo? La sera, quando chiudo il negozio e torno a casa, ho paura che squilla il telefono. Ogni volta che mi arriva una chiamata di notte penso all’ennesimo furto. Ed è sempre così. Non si dorme più».

Avete messo antifurti e allarmi?

«Abbiamo provato tutto. Ci sono telecamere, allarmi e fumo che parte nel negozio in caso di effrazione. La prima volta potevo pensare di essermi fatta trovare impreparata, ma ora non è più così. Eppure non è cambiato niente: credo che potremmo mettere anche 10 sbarre alle vetrine ma entrerebbero comunque».

Come fanno?

«L’ultima volta hanno addirittura bloccato la strada spostando la campana per la raccolta del vetro: in quel modo la polizia non poteva arrivare in tempo. Credo abbiano usato una gru o qualcosa di simile. Poi spaccano la vetrina ed entrano: in 5-6 minuti riescono a fare tutto».

Che cosa rubano?

«I soldi nella cassa automatica.

Cosa rischiate?

«Stiamo lavorando per niente, così rischiamo di fallire: tra furti e danni da riparare è una spesa continua. L’assicurazione ci pagherà ma temo che non ci vorranno più come clienti».

Quanto soldi avete perso?

«Tanti, faccio fatica a fare un conto complessivo. Ci sono i soldi rubati in cassa ma anche tutti i danni subiti: la cassa, come dicevo, ma anche la vetrina, Ogni volta devo mettere qualcuno fisso a controllare la vetrina che resta aperta».

Vi sentite presi di mira?

«Non lo so perché subiamo tutti questi furti ma credo che ci tengono d’occhio: i ladri ci fanno visita sempre due giorni dopo l’arrivo della cassa nuova».

Avete parlato con le forze di polizia?

«Ogni volta andiamo a sporgere denuncia ma che cosa risolviamo? Niente. Si parla di sicurezza, della necessità di maggiori controlli. Io so solo che così non potrò andare avanti ancora molto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 06:00

