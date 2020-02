Piomba sul furgone fermo per lavori, il mezzo s'incendia: operaio giù dalla scarpata

Incidente stradale oggi 12 febbraio, poco dopo le 15, sull'A27 tra Conegliano e Treviso in direzione Treviso. Un furgone di servizio della Società Autostrade è fermo per lavori in corsia d'emergenza, un operaio è sceso e sta lavorando a una colonnina d'emergenza quando un'auto tampona violentemente il furgone, lanciandolo verso l'operaio che viene investito e sbalzato giù della scarpata, mentre il furgone prende fuoco. Il mezzo è in fiamme, l'autostrada si blocca, il traffico in arrivo si ferma e intasa le corsie. I vigili del fuoco sono costretti a raggiungere a piedi il veicolo in fiamme.Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.



Alle 16.15 è stato riaperto il tratto. Nell’incidente due persone sono rimaste ferite e uno dei mezzi ha preso fuoco. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 9° Tronco di Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 2 km di coda in direzione di Venezia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 17:58

