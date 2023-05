Infortunio sul lavoro: precipita per trenta metri nella scarpata col furgone, 48enne morto all'istante

di Redazione web

È Manuel Di Giusto la vittima del grave incidente stradale di questa mattina, lunedì 22 maggio, a Ovaro. L'uomo di 48 anni, residente a Gemona del Friuli, è morto per le gravissime ferite riportate dopo essere uscito di strada con un furgone di cui era alla guida, finendo in un dirupo per una trentina di metri fino a fermarsi su delle piante. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, 22 maggio, lungo la viabilità secondaria e sterrata, in un'area impervia, che collega Mione alla ex malga Casera Valinis di Ovaro (Udine). Uscito dalla sede stradale in discesa in corrispondenza di una leggera curva, il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo riportando traumi.

Soccorsi inutili

Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo ha perso la vita. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente, avvenuto durante un trasferimento per lavoro lungo la viabilità in quota. A dare l'allarme un collega, che ha chiamato il Nue112.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 19:05

