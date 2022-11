La guardia giurata è scesa dal furgone portavalori ed è entrata in banca. Nel giro di un attimo il Fiat Doblò è stato svuotato dei soldi. Il furto è avvenuto giovedì mattina, 17 novembre, intorno alle 12 a Padova.

Furgone svuotato completamente dei soldi

La guardia si è fermata in via Armistizio, nelle vicinanza di una banca con il furgone che conteneva il denaro. Non si conosce ancora l'identità dei malviventi, la polizia è già al lavoro per trovarli. Il danno è in fase di quantificazione, non è stato reso noto l'importo della refurtiva.

#Padova Guardia giurata scende dal furgone portavalori, salgono i ladri e fuggono con i soldi https://t.co/qjwceluLpi — Leggo (@leggoit) November 17, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA