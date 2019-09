Furgone perde il controllo e abbatte 14 paletti del marciapiede

Domenica 29 Settembre 2019, 14:46

Questa mattina, intorno alle ore nove, un furgone Peugeot Partner mentre percorreva la stretta via Campegna, nel quartiere flegreo di Fuorigrotta, è andato ad infrangersi contro i paletti di ferro che delimitano il percorso pedonale che è privo di marciapiedi. Ben 14 paletti di ferro sono stati abbattuti come birilli. Le cause sono al vaglio della polizia locale che è giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso.Probabilmente il conducente ha perso il controllo dell’automezzo ed è andato a sbattere, anche se il tratto di strada è rettilineo. Forse un colpo di sonno o un attimo di distrazione. Un incidente che poteva finire in tragedia, la strada è sempre affollata di pedoni e solo per caso in quel momento non transitava nessuno.L’incidente pone l’attenzione sulla sicurezza della strada che ha la carreggiata stretta e nonostante il divieto di sosta H24, a tutte le ore del giorno e della notte, si assiste alla sosta selvaggia. Da tempo, ormai, chi vive in zona si lamenta per le auto in sosta selvaggia che bloccano la strada creando la stato di criticità anche per il passaggio dei mezzi di soccorso.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre agli uomini della polizia locale, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Mostra, la Protezione Civile, la Napoli Servizi, il carro attrezzi e la Meola Sicurezza & Ambiente.