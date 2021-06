Tre caselli della barriera autostradale di Fiano Romano sono stati distrutti dalle fiamme in seguito all' incendio di un autocarro da 35 quintali avvenuto verso le 15 al casello di Fiano Romano A1 Diramazione Roma Nord. Nel rogo non ci sono stati feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA