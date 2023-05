Tenta di guadare il fiume col fuoristrada, travolto dalla piena: si salva salendo sul tetto della Land Rover FOTO

di Redazione web

Cerca di guadare il fiume con il fuoristrada perché chiamato a intervenire per lavoro, ma viene travolto dalla corrente: si salva per miracolo sgusciando via dal finestrino e aggrappandosi al tettuccio. Nel tardo pomeriggio una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in soccorso di una persona rimasta bloccata lungo un corso d'acqua nel territorio di Montorio al Vomano.

Il mezzo travolto dalla piena del fiume Vomano

Durante l'attraversamento di un guado sul fiume Vomano, a valle della Diga Piaganini, un fuoristrada dell'Enel, condotto dall'autista 34enne, è rimasto bloccato nel fiume. A causa della forza della corrente dell'acqua il mezzo, dopo essersi spento, si è rovesciato ed è stato trascinato a valle per una decina di metri. Il conducente è riuscito da uscire da un finestrino e si è messo in salvo raggiungendo il tettuccio del fuoristrada. Alcuni colleghi di lavoro hanno lanciato l'allarme alla sala operativa 115.

