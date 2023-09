Litiga con la vicina per il parcheggio nel condominio e le dà fuoco: 53enne arrestato

di Redazione web

Un litigio tra vicini di casa finisce in violenza. Un uomo, dopo una discussione accesa, ha cosparso di benzina una donna e le ha dato fuoco con un accendino. Poi, ha incendiato anche la sua macchina. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe dovuta al parcheggio condominiale. La donna avrebbe coperto il box del vicino con il lenzuolo steso fuori dal balcone. I due avevano avuto già diversi dissidi in passato.

Chi è l'aggressore

È avvenuto poco dopo le 12.30 di martedì a Quarto, in provincia di Napoli.

La donna, 48 anni, ha riportato ustioni diffuse sul corpo; trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli è in attesa prognosi. In fiamme anche la sua auto. L'arrestato è in caserma.

I sanitari del 118 della postazione di Pozzuoli hanno accertato la gravità delle condizioni della 48enne e, dopo una prima stabilizzazione sul posto, l'hanno trasportata al centro specializzato del Cardarelli. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio dell'automobile e di una vettura parcheggiata accanto. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

