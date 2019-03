Funzionari della Polizia di Stato: la protesta contro il Ministero degli Interni

Villino esploso, morti padre e figlio: oggi nuovo sopralluogo degli investigatori. Si indaga sulle cause

Storica protesta dei funzionari della polizia di Stato domani a Roma ina pochi metri dal. Ad animare la manifestazione, che inizierà alle ore 16 i poliziotti, che da poco hanno avuto accesso ai ruoli dirigenziali attraverso il riordino delle carriere. Da circa diciotto anni, i funzionari di polizia del cosidetto ruolo ad esaurimento (R.E.), attendono uno sviluppo di carriera equo e razionale ed un giusto riconoscimento della loro dignità professionale anche attraverso l' inquadramento economico.Secondo i promotori dell' iniziativa, nonostante dal 2000 sia stata emanata una normativa ad hoc, un regolamento, finanche gli stanziamenti finanziari necessari, il “Dipartimento della P.S.” non ha mai consentito a questi poliziotti, attraverso una doverosa attività concorsuale, uno sviluppo reale delle loro carriere.La vicenda è stata oggetto di una complessa attività giurisdizionale, davanti a, nella quale l’Amministrazione della polizia di Stato è risultata soccombente e che ora è al vaglio della Corte Costituzionale. Neppure dopo lo scorso riordino delle carriere, secondo i rappresentanti di categoria saebbero stati introdotti provvedimenti concreti per riconoscere agli attualiruolo ad esaurimento, la possibilità di un reale sviluppo di carriera di profilo dirigenziale. Negli anni, secondo i sindacati, queste donne e uomini hanno visto i loro omologhi di altre forze di polizia raggiungere qualifiche dirigenziali e gradi da ufficiali superiori.Vicinanza e sostegno alle rivendicazioni dei Funzionari R.E. sono state espresse anche dall'il cui segretario nazionale, ha dichiarato: «Un intervento normativo in grado di correggere e rendere omogeneo il percorso di carriera di questi funzionari della polizia di Stato, con un giusto sviluppo dirigenziale, oltre a sanare una grave sperequazione conferirebbe anche maggiore funzionalità, razionalità ed efficienza all’ intero impianto ordinamentale della polizia di Stato - Non faremo mancare il nostro impegno su un punto che riteniamo prioritario nel prossimo intervento normativo sulle carriere ».( nella foto in basso ildella).In prima linea a fianco ai poliziotti del ruolo funzionari ad esaurimento anche il, il cuiesprime solidarietà e vicinanza a tutti gli appartenenti condividento la protesta spontanea di domani in piazza dell' Esquilino. « Ci corre l’obbligo di evidenziare - sottolinea il- a differenza di altri,durante le fasi del confronto con le Amministrazioni relative ai lavori che hanno portato al D.lgs 95/2017, ha sostenuto la legittimità delle doglianze, che potevano essere tutte sanate attraverso un “passaggio”, anche graduale e suddiviso per anzianità e corsi, di tutti gli ex sostituti commissari nel ruolo direttivo con carriera aperta alla qualifica di vice questore aggiunto.( nella foto in basso il).« Altresì - evidenzia- abbiamo rappresentato in ogni sede istituzionale e politica le numerose anomalie e limitazioni presenti nei concorsi per l’accesso a predetto ruolo ed il compresso sviluppo di carriera, oltrechè le criticità e la tempistica di svolgimento dei corsi - conclude».