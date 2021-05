Funivia, lo sfogo della mamma di Alessandro Merlo: «La vita umana non ha prezzo»

«La vita delle persone non ha prezzo». Queste sono le parole in uno sfogo della madre di Alessandro Merlo, 29enne tra le vittime della tragedia della funivia del Mottarone insieme alla sua fidanzata Silvia, di 26 anni. La donna, intervistata a La Repubblica chiede che le persone che hanno causato la morte del figlio e degli altri innocenti paghino.

«Il freno bloccato per non perdere turisti, se mio figlio è morto per questo dovranno pagare», afferma la mamma del 29enne. La donna spiega che la vita delle persone non ha prezzo non solo quella di chi è morto ma anche dei familiari che dovranno ora convivere con questa mancanza.

«Hanno detto qualcosa del freno e della forchetta, io non capisco niente di queste cose tecniche, ma da quello che leggo sembra che i gestori della funivia abbiano fatto una consapevole, dettata da ragioni economiche», continua la donna: «Bloccare i freni per non perdere la giornata di turisti, io sono senza parole, è assurdo che si sia fatta comunque andare la funivia pur sapendo che c’erano dei problemi», ha poi concluso.

