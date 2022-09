Mangia a cena funghi raccolti da un parente: Maria Grazia morta a 53 anni

di Alfonso SPAGNULO

Doveva essere una cena in famiglia per gustare dei funghi raccolti e donati da un parente ma il tutto si è trasformato in tragedia. È morta per intossicazione da funghi, non passati dal controllo obbligatorio delle autorità sanitarie, la 53enne Maria Grazia Lomele di Polignano a Mare. La donna è deceduta al policlinico di Bari a causa della grave insufficienza epatica causatagli dai funghi consumati l’altro ieri sera.

Intossicati anche i parenti

Anche il padre 73enne è rimasto intossicato ed è ricoverato nel reparto di gastroenterologia sempre del Policlinico ma non è in pericolo di vita. A consumare i funghi anche altre tre persone che sono stati ricoverati per qualche ora ma solo per precauzione.

I cinque avevano appena terminato di cenare a base di funghi crudi raccolti sul Pollino quando la 53enne ha subito avvertito dolori addominali associati a diarrea e vomito. Trasportata all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli qui i sanitari si sono accorti della gravità della situazione e su consiglio dei medici del centro antiveleni di Foggia ne hanno disposto l’immediato trasferimento al Policlinico barese. Ma qui è arrivata con il fegato ormai compromesso tanto che dopo qualche ora è deceduta. Avviate indagini.

Intossicata dai funghi: muore a 53 anni. Erano stati raccolti sul Pollino da un parente https://t.co/thMOtVwi6F — Leggo (@leggoit) September 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA