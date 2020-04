Fase 2, Conte annuncia le nuove regole dal 4 maggio: ecco cosa si potrà fare

Fase 2, via libera ai funerali dal 4 maggio che erano stati sospesi durante il lockdown per il coronavirus in Italia. La decisione dovrebbe essere inserita nel decreto del presidente Conte in arrivo tra oggi e domani. Si potranno celebrare ie anche chi non ha potuto farlo finora avrà la possibilità di far celebrare una messa alla quale saranno però sempre ammessi soltanto i familiari stretti.