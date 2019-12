Gaia e Camilla, i funerali in DIRETTA: chiesa gremita per l'ultimo saluto alle ragazze morte investite a Corso Francia

Gaia e Camilla

DIRETTA

Roma

Gaia e Camilla, chi sono le due ragazze di 16 anni morte investite a Roma

LA DIRETTA

Venerdì 27 Dicembre 2019, 10:02

. Oggi nella chiesa del, al Fleming, l'nell'nella notte tra sabato e domenica scorse. Già nella giornata di ieri circa 400 persone hanno riempito la parrocchia per la veglia di preghiera. La chiesa era stracolma di parenti, amici e soprattutto compagni di scuola delle due studentesse che frequentavano il liceo linguistico De Sanctis. A celebrare sarà il parroco don Gianni Matteo Botto. Sul luogo dell'incidente è stato affisso uno striscioneI funerali di Gaia e Camilla hanno luogo all'indomani della decisione del Gip di porre agli arresti domicialiari Pietro Genovese, il ragazzo di 20 anni alla guida del suv Renault Koleos che ha travolto le due giovani. Il figlio del regista Paolo Genovese è indagato per. Il giovane aveva bevuto - il suo tasso alcolemico era di 1,4 - ed aveva assunto cocaina e oppiacei.Ore 10.30: Il parroco don Gianni Matteo Botto attende l'arrivo dei feretri di Gaia e Camilla all'ingresso della chiesa del Preziosissimo Sangue.Ore 10.19: Già gremita la chiesa dove, davanti all'altare, sono disposte decine di mazzi di fiori, in alcuni casi arrivati da istituti scolastici di altre città. Accanto all'altare, invece, una grande pianola e componenti di un coro. Presenti tanti ragazzi, sopratutto coetanei delle due sedicenni: compagni di classe, amici e giovani parenti uniti dal lutto e dal dolore.Ore 10: La gente sta arrivando presso la chiesa del Preziosissimo Sangue, al Fleming, per l'ultimo saluto a Gaia e Camilla. Dopo le 400 persone alla veglie di ieri sera si attende un numero ingente anche questa mattina.