Tifoso fino alla morte...e anche dopo. Undi un 77enne di Fornaci di Barga (Lucca) è diventato virale per la particolarità del messaggio che i familiari hanno voluto lasciare. L'uomo, noto a tutta la comunità come "Il Doro" , era un grandissimo, e come tutti i simpatizzanti della squadra torinese aveva accolto con grande entusiasmo l'arrivo tra i bianconeri diOgni volta che assisteva a una partita sognava di vedere gol segnati dal giocatore, come riporta anche Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio, ed è proprio così che la famiglia lo ha voluto ricordare. «Non fiori, ma goal di CR7». Il figlio Claudio ha voluta dare in questo modo la notizia della scomparsa di suo padre, augurandosi, forse, che anche se ora non c'è più, potrà continuare a vedere la sua squadra del cuore giocare, segnare e vincere.