Vanno al funerale e i ladri si scatenano: casa svuotata durante la veglia

San Severo, primo pomeriggio. Una famiglia esce di casa per raggiungere i parenti ad una veglia funebre.

Tempo qualche secondo, e i ladri ne approfittano per svaligiare l'intero appartamento. Ma la polizia li ferma, dopo un rocambolesco inseguimento sui tetti del paese.

È accaduto ieri pomeriggio in un comune in provincia di Foggia. I due, un 23enne e un minorenne, erano quasi riusciti a farla franca. I poliziotti, avvertiti per "rumori sospetti" in appartamento, non avevano infatti notato alcun segno di effrazione sulla porta principale. Poi, una finestra aperta li aveva insospettiti.

È a quel punto che gli agenti si sono arrampicati sul tetto dell'abitazione, dove hanno notato - distesa sui tetti delle palazzine adiacenti - una persona con dei guanti.

Dopo essere stato invitato a non commettere gesti che mettessero a rischio la propria incolumità, il ragazzo è stato raggiunto e sottoposto a perquisizione. Dentro un borsello aveva dell'oro rubato. Sequestrati anche i guanti e un cacciavite.

I due fermati, due fratelli, sono stati accompagnati negli Uffici del Commissariato. Per il maggiorenne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il ragazzo minorenne è stata disposta la permanenza domiciliare.

Sabato 22 Giugno 2019, 16:36

