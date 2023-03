Fumo vietato, Gino Paoli: «È un errore, pronto a fondare il partito dei tabagisti. Fumando sono arrivato a 88 anni»

di Redazione web

Non fumatori contro tabagisti. La stretta al fumo prevista dal ministero della Salute ha scatenato la polemica. In arrivo il provvedimento che vieterà di fumare all'aperto nei bar e ristoranti, parchi e fermate dei mezzi pubblici. Un divieto esteso anche alle sigarette elettroniche.

E mentre il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini si chiede pubblicamente se non sia una manovra «esagerata», c'è chi - fuori dal governo - prepare le barricate. Come Gino Paoli, fumatore da decenni, intervistato da "La Stampa". «Le leggi scattano quando manca l'educazione, sono pronto a fondare il partito dei tabagisti», ha detto.

Lino Banfi: «Avevo debiti con gli usurai, fu mia moglie Lucia a salvarmi»

Reddito di cittadinanza diventa "Mia", cambia tutto: assegno più basso e durata inferiore per gli occupabili. Quando si potrà richiedere

Fumo, cosa ha detto Gino Paoli

«Fonderò un partito e visto che in Italia ci sono 12 milioni di fumatori vincerei anche bene - ha detto Gino Paoli a La Stampa -. Poi cercherei di evitare imposizioni sul dove e quando fumare. Le leggi scattano quando manca l’educazione. Un tempo, specie fra altre persone, si chiedevailpermesso:scusate, do fastidio? Se la risposta era no, mica ti mettevi a farti gli affari tuoi nella carrozzadiun treno».

«Se il fumo fa male? A 88 anni mi trovo nelle sue stesse condizioni. Gente che conoscevo e faceva una vita sana se n’è andata. Traggale sue deduzioni», aggiunge il cantante. «La sigaretta per me è un’abitudine, una dipendenza. Ma anche una specie di amico a cui chiedi di aiutarti. A un certo punto avevo smesso. Poi in un corridoio d’ospedale, dopo l’ictus di mio padre, ho ricominciato. Ero talmente depresso e l’unica cosa che mi è venuta è stata quella. Alla mia età devo anche ammettere che con quello che ho fumato ho avuto molto più che fortuna. Non fumo quasi più, se non con la sigaretta elettronica».

Little Tony, la figlia contro Gino Paoli e le "corna" di Sanremo: «Ci sono rimasta male, deve scusarsi pubblicamente»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA