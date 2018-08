Fumettista italiano e il marito picchiati con una spranga di ferro dai vicini di casa

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Li hanno picciati con una spranga di ferro, solamente perché omosessuali. E' accaduto in Belgio, secondo quanto denunciato dal fumettista italiano Mauro Padovani, in Belgio, condividendo sul suo profilo Facebook le foto insieme al marito: entrambi feriti e che sanguinano copiosamente.LEGGI ANCHE Bacio gay in strada a Pisa, consigliere leghista: «Show li facciano a casa loro». È bufera​ Ad aggredirli, riferisce, sono stati la vicina di casa e il suo fidanzato, che sarebbero già stati fermati dalla polizia. Secondo i media locali il tutto sarebbe nato da una discussione poi degenerata a suon di sputi, insulti e percosse.Non sarebbe la prima volta che Padovani e il marito Tom Freeman vengono aggrediti, sempre dalla stessa vicina, che aveva già segnalato alle forze dell'ordine senza risultato. «La polizia dovrebbe proteggerci - ha spiegato - quando vengono picchiati anche gli omosessuali perdono sangue, proprio come tutti gli altri».