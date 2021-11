Ucciso e gettato nel fiume con la carriola: Fulvio aveva 54 anni

Un uomo di 54 anni Fulvio De Clerk è stato trovato morto a Popoli, in provincia di Pescara, sulle sponde del fiume Pescara, in contrada Decontra. Ad avvistare il corpo, con una vistosa ferita alla testa, è stato un residente che questa mattina passeggiava con il cane. Accanto al corpo senza vita è stata trovata una carriola, usata probabilmente per trasportarlo. L'ipotesi è che il 54enne sia morto altrove e che poi il cadavere sia stato trasportato sul greto del fiume, parzialmente in acqua, tra la vegetazione, forse con l'intento di nasconderlo. Per gli investigatori non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di un omicidio; sono state riscontrate lesioni probabilmente provocate da un corpo contundente.

Sul posto sono in corso gli accertamenti del medico legale, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando provinciale di Pescara, diretti dal colonnello Gaetano La Rocca. È stato il cognato del sindaco di Popoli, che passeggiava questa mattina, col cagnolino, lungo il fiume nel centro della città, nei pressi del municipio, a notare un cadavere nel fiume, impigliato tra la vegetazione. Erano circa le 9.40. «Ha avvertito me - racconta all'Adnkronos il primo cittadino di Popoli, Mariondo, detto Dino, Santoro - e subito abbiamo chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto con le prime pattuglie e poi con la Scientifica, che ha effettuato i rilievi per ore».

«È stato ammazzato da qualche parte e poi trasportato, con una carriola fino al corso d'acqua, dove è stato gettato insieme alla carriola» ha aggiunto il sindaco di Popoli. «La sua - dice all'Adnkronos Santoro - è stata una vita di stenti, a partire da un'infanzia complicata. Era separato e non aveva un lavoro. Per un periodo - sottolinea - ha vissuto in un fabbricato abbandonato e situato nei pressi della rotatoria che, dopo l'uscita del casello autostradale Bussi/Popoli, porta verso Bussi. Poi l'abbiamo aiutato e gli abbiamo pagato l'affitto per dargli una sistemazione decorosa. Attualmente percepiva il reddito di cittadinanza».

