Fulmine colpisce una tettoia, folgorati due adolescenti

Choc fortissimo per due ragazzi nel Bresciano che sono stati portati in ospedale per i controlli del caso. Un fulmine si è abbattuto sulla tettoia del punto acqua comunale a Castegnato, nel Bresciano, mentre i due adolescenti stavano prendendo l'acqua dalla fontanella pubblica. I due, di 15 e 16 anni, sono caduti a terra a causa a causa della violenza del fulmine e sono rimasti leggermente feriti.