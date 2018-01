Fuga di gas in casa: morto un anziano, gravemente intossicata la moglie

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un vero e proprio dramma di Capodanno a(Imperia), dove unaall'interno di un appartamento in località Mortola ha causato la morte di un anziano, il 77enne, e la grave intossicazione della moglie, la 69enne, originaria di Alassio. Tutto sarebbe nato una fuoriuscita di monossido di carbonio da un termoconvertitore a gas.I due coniugi, che abitano nel capoluogo piemontese, erano scesi in Riviera per trascorrere la fine dell'anno. Sono stati alcuni amici di famiglia, con i quali avevano un appuntamento, che non avendo più notizie di loro si sono presentati a casa e hanno aperto la porta con una copia delle chiavi in loro possesso. I due sono stati trovati stesi sul letto, con ilmoribondo. Il marito era già morto. Attualmente la donna è stata trasferita in camera iperbarica mentre il cane della coppia dovrebbe essere già fuori pericolo, come riporta anche Il Secolo XIX L'appartamento è stato messo sotto sequestro dai vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, all'origine dell'intossicazione potrebbe esserci un malfunzionamento del termoconvertitore a gas che genera aria calda con i fumi che sono stati scaricati dentro l'alloggio per la presumibile rottura di un condotto di scarico.