In fuga su auto rubata travolgono una donna in bici e feriscono 5 persone, due sono gravi. Arrestato un albanese

In fuga con un'auto che era stata rubata qualche giorno fa a Vigevano ( Pavia), hanno prima investito una donna di 61 anni che era in sella alla sua bicicletta e poi hanno centrato una vettura che procedeva in senso opposto. È accaduto oggi a Zinasco Vecchio ( Pavia).Il bilancio è pesante: cinque feriti di cui due gravi. Una 61enne di Zinasco Vecchio ( Pavia) investita mentre era in bicicletta e un uomo di 48 anni, lituano, che viaggiava sull'altra vettura, sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Uno dei due occupanti dell'auto in fuga, un albanese, è stato fermato dai carabinieri mentre stava cercando di scavalcare una cancellata; un altro suo complice è invece riuscito a fuggire e viene ora cercato dai militari.