«Cara, vai a comprare la pizza dal fornaio?». Lei esce di casa e lui si spara

Suicidio choc a Filottrano in provincia di Ancona. Ha chiesto alla moglie di andare a comprare una pizza dal fornaio. Era una scusa per restare da solo: voleva farla finita. Quando la donna è uscita di casa, lui (un anziano di 81 anni) ha approfittato della sua assenza per uccidersi. Ha afferrato un fucile, regolarmente detenuto, e si è sparato un colpo al petto. Il dramma è avvenuto a Filottrano nelle Marche.

Quando la moglie è tornata a casa, ha scoperto la tragedia. Tutti gli indizi sembrano propendere appunto per il gesto volontario. Poco prima l’ambulanza arrivata a sirene spiegate ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Non si conoscono i motivi al momento. Già qualche mese fa Filottrano era rimasta sotto choc per un suicidio in casa avvenuto proprio lì vicino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 21:19

