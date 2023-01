Parte un colpo mentre puliscono il fucile dell'amico: muore trafitto al petto

Un uomo di 64 anni è morto per un colpo partito, sembra in modo accidentale, da un fucile. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi a Marana di Montereale (L'Aquila), nel giardino di una abitazione.

Colpito al petto da un proiettile di fucile

A quanto è trapelato finora, l’uomo era in compagnia di un’altra persona: i due presumibilmente stavano effettuando operazioni di taratura dell’arma quando, per cause da accertare, è esploso un colpo che ha centrato la vittima al petto, non lasciandogli scampo. Sul posto i carabinieri e il 118 e anche il magistrato di turno.

