Va in ambulatorio con problemi respiratori ma nessuno la visita, Luisa muore nel tragitto verso l'ospedale

Va in ambulatorio ma non viene visitata e muore mentre va in ospedale. Luisa Cerato,75enne del frusinate è deceduta in auto mentre stava andando al pronto soccorso di Cassino dopo che le sarebbe stata negata una visita al presidio ambulatoriale territoriale della Casa della salute di Pontecorvo.

Secondo quanto riporta Il Messaggero la donna ha iniziato ad avere problemi di respirazione, così la nipote l'ha accompagnata in ambulatorio per farla vedere da un medico. Secondo quanto riportano i familiari nessuno avrebbe però visitato la donna e le è stato detto di andare direttamente in ospedale, durante il tragitto però non ce l'ha fatta ed è morta.

Sono ora in corso le indagini per capire se la responsabilità di quanto accaduto sia di qualcuno, sebbene per regola il presidio non possa agire sui casi puù gravi. Capire le cause del decesso e se un intervento immediato avrebbe potuto o meno salvarle la vita. Luisa, infatti, è peggiorata in poco tempo nel corso del tragitto e quando è arrivata in pronto soccorso per lei non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 12:38

