Frontale nella notte, morti due ragazzi: Emanuele aveva 23 anni, Marco 19. Grave il fratello 16enne

Tragico incidente stradale ieri in Liguria, dove due ragazzi ventenni hanno perso la vita dopo uno scontro frontale tra due auto. Le vittime sono Marco Parascosso, 19enne studente all'Istituto Alberghiero di Alassio, e Emanuele Albanio, 23enne di Bagnasco (Cuneo): ferito gravemente il fratello di Parascosso, Davide, che ha appena 16 anni. L'incidente è avvenuto dopo le 22 sull'Aurelia Bis, tra Albenga e Alassio.

Le due auto, una Ford Fiesta e una Citroen C3, su cui viaggiavano i due fratelli, si sono scontrate frontalmente: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due autisti. Coinvolta una terza auto, che è stata colpita da alcuni detriti delle vetture incidentate. È stato proprio il conducente di quest'ultimo mezzo ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale e polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito la Ford Fiesta viaggiava da Alassio in direzione Albenga. L'automobilista che ha poi chiamato i soccorsi ha detto ai poliziotti di aver viaggiato per un pò dietro la Fiesta, di aver visto comparire in lontananza i fari di un'altra auto e poi di aver visto improvvisamente spegnersi le luci di entrambi i veicoli. Si è accorto dell'accaduto solo quando sotto le ruote della sua auto ha sentito i detriti causati dallo schianto ed è andato a sbattere contro parte del motore di una delle due auto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 10:29

