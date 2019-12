Frontale tra auto e camion: muore a 22 anni nipote del sindaco

Un giovane di 22 anni, Lorenzo Viscardis, nipote del sindaco di Bertiolo (Udine), Eleonora Viscardis, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti in uno scontro frontale un'auto e un camion. L'incidente è accaduto lungo la strada provinciale 95 «Ferrata» all'altezza di Sterpo di Bertiolo. Ad avere la peggio è stato il giovane che, a bordo della sua vettura, stava viaggiando in direzione di Udine. L'auto si si è scontrata con un camion che trasportava pannelli e percorreva la strada in direzione opposta. Da quanto si è appreso il giovane è rimasto incastrato nella vettura. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

Lunedì 2 Dicembre 2019, 17:14

