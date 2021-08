Frontale tra due auto, scoppia un incendio: muore bimba di 9 anni, ferita la sorellina

Tragedia sulle strade del Trevigiano. In un incidente frontale tra due auto a cui ha fatto seguito un incendio, è morta una bambina di nove anni, Adreea Maria Cretu che si trovava sul sedile posteriore di un'auto guidata dalla zia, una ragazza di 30 anni. Sul sedile del passeggero era seduta la mamma della bimba, una donna 31enne mentre nella parte posteriore, di fianco alla piccola, c'era la sorellina di soli due anni. Tutte e quattro le occupanti della vetture hanno origini romene ma risiedono a Casale sul Sile, in provincia di Treviso.

La loro auto si è scontrata contro una Fiat Tipo guidata da una donna di 50 anni. Dopo aver perso conoscenza, la piccola di 9 anni era stata trasportata in condizioni critiche al Ca' Foncello, dopo è morta poco dopo. Le tre donne coinvolte nell'incidente e la sorellina di Andrea Maria, non sono in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Agosto 2021, 18:10

