Frontale tra un'auto e un camion: morta una ragazza di vent'anni. Dramma nel padovano

Una ragazza di vent'anni, P.Z., residente a Cittadella, è morta oggi in un incidente avvenuto intorno alle 18 a Villa del Conte, nel padovano. La giovane viaggiava a bordo della sua auto, una Fiat Punto, quando si è scontrata frontalmente con un autocarro Iveco, ed è morta sul colpo.

Secondo quanto scrive il quotidiano Il Gazzettino, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio alle 18 e dei rilievi si è occupata la Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 19:53

