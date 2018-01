Chieti, frontale auto-camion in galleria: muore una donna di 38 anni

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una donna di 38 anni, Cinzia Tucci, è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina sulla variante di Francavilla al Mare (Chieti), all'interno della galleria Le Piane. L'automobilista, alla guida di una Chevrolet Matiz, si è scontrata frontalmente con un camion Mercedes. La donna, originaria di Ancona e residente a Francavilla al mare, è deceduta sul colpo. I vigili del fuoco di Chieti, coordinati dal capo squadra esperto Gianluca D'Intino, hanno estratto la 38enne dalle lamiere, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. La dinamica dello scontro è in corso di ricostruzione da parte della Polizia stradale diretta dal sostituto commissario Marco Polidoro.