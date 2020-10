Frontale tra due auto a Bari, morto un ragazzo di 34 anni. Due feriti, uno è grave

Un giovane di appena 34 anni, Onofrio Ricupero, è morto a Bari in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Napoli, nel capoluogo pugliese: si è trattato di uno scontro frontale tra l'auto guidata dalla vittima, che stava entrando a Bari, e un'altra auto con a bordo due persone.

Lo scontro è avvenuto all'altezza della caserma Briscese: l'auto del 34enne si è scontrata con un altro mezzo e le due persone a bordo di quest'ultimo sono rimaste entrambe ferite. Il conducente del mezzo in modo lieve, mentre il passeggero ha riportato lesioni più gravi. Dopo l'impatto, l'auto con a bordo la vittima è stata scaraventata su una parete, schiantandosi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia locale di Bari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 15:26

