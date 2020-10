Frode di prodotti informatici: 18 arresti e sequestro di beni per 40 milioni C'era chi aveva il reddito di cittadinanza

La Guardia di Finanza di Torino ha smantellato un'associazione per delinquere ramificata in tutta Europa e scoperto una frode transnazionale da oltre 40 milioni di euro nel settore dei prodotti informatici. Diciotto le misure cautelari personali eseguite in tutta Italia e sequestrati di beni per oltre 40 milioni di euro.

Tra gli indagati c'è anche chi aveva richiesto il reddito di cittadinanza e i contributi di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid-19. A capo dell'organizzazione due imprenditori torinesi, ora in carcere. Fondamentale per la riuscita dell'operazione il coordinamento con l'unita di cooperazione giudiziaria europea 'Eurojust'.

