Imprenditore dona 200mila euro ai propri dipendenti: «Grazie per aver fatto crescere la mia azienda»

Lunedì 12 Agosto 2019, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di poche parole, ma i fatti non mancano. Lo avranno di certo pensato i suoiquando si sono visti accreditare 1500 euro in più rispetto al solito stipendio. Una sorpresa inaspettata, che hanno accolto felici ed increduli.Il capo della loro azienda, l'imprenditore, ha scelto di donareai suoi dipendenti per ringraziarli di aver lavorato e contribuito a «far andare bene l'impresa»La «seconda quattordicesima» accreditata dal loro capo, l'imprenditore Bruno Carraro, che ha regalato 200mila euro a chi ha contribuito a far andare bene l'azienda, ladi Aviano (Friuli Venezia Giulia).«Sono stati tutti più che felici, ovviamente, ma non è la prima volta che succede da noi» dice all'Adnkronos Carraro che in questi giorni anche se l'azienda è chiusa resterà in zona. «Non si sa mai, c'è sempre bisogno».