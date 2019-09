Fridays for future e i rifiuti in strada: «Ma quale bufala, l'ho scattata io». La verità sulla foto virale

Qualche giorno fa, durante la manifestazione per il clima, una foto ha fatto il giro dei social: nello scatto si vedeva un cestino della spazzatura stracolmo, e circondato di rifiuti. Un angolo di sporcizia che, secondo chi ha postato la foto, mostrava la presunta inciviltà dei giovani manifestanti, e spacciata per una foto proveniente da Roma o da Milano: in realtà, come diversi siti di debunking hanno sottolineato, lo scatto veniva daQuello che afferma di essere l'autore della foto si chiama: «Ma quale fake news, sono io l'autore della foto dei rifiuti a Via Toledo. Penso che i 'professionisti del factchecking' questa volta abbiano proprio fatto disinformazione. Volevano svelare la 'bufala' ma sono stati essi stessi produttori di una 'bufala'», ha detto, contattato dall'agenzia Adnkronos.Carotenuto il giorno 27 settembre si trovava in Via Toledo, Napoli, a pochi passi dal suo ufficio. La strada era invasa da molti dei ragazzi che avevano preso parte alla manifestazione: l'utente posta una foto su Facebook che mostra un cestino traboccante di lattine, cartacce e sacchetti per hamburger nel tratto di via percorso dai giovani. Lo scatto diventa virale: qualche pagina Facebook erroneamente colloca la 'location' della foto a Roma o Milano. Intervengono sulla questione dei noti siti web anti-bufale, che non si limitano a evidenziare l'errore, ma mettono in dubbio che la foto sia stata scattata quel giorno e parlano apertamente di «enorme bufala» puntando il dito contro i detrattori dei giovani seguaci di Greta Thunberg.Ne nasce un. Dopo aver interpellato i commercianti di Via Toledo - i quali hanno confermato che la strada in quelle ore si trovava esattamente nelle condizioni descritte dall'immagine - l'Adnkronos ha parlato con il signor Carotenuto, che conferma di essere l'autore della foto 'incriminata', pubblicata sulla sua pagina Fb alle 14.27 del 27 settembre. «Non ho seguito la manifestazione - racconta - né era mia intenzione andare a scovare qualcosa di sbagliato. Ero uscito da Palazzo Santa Lucia intorno alle 13.30, mi sono trovato davanti questa massa di ragazzi, moltissimi dei quali avevano preso parte al corteo per il clima».