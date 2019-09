Si chiama, ha 12 anni e venerdì 27 settembre è sceso da solo nella piazza del suo paese per aderire allo sciopero globale contro ila cui portavoce mondiale èLa sua azione solitaria a, comune del foggiano, non è passata inosservata: prima il sindaco Massimo Colia, poi il presidente della Regione Pugliahanno condiviso le foto del ragazzo.è il mio eroe pugliese di questo # fridaysforfuture », ha scritto Emiliano su Facebook, riportando il post pubblicato dal sindaco Colia.«È ammirevole vedere quanto sia sensibile un bambino di 12 anni che da solo si è appostato in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici, così come stanno facendo migliaia di studenti, oggi, in tutta Italia per aderire al terzo Global Strike For Future - scrive su Facebook il sindaco -ha disegnato un cartellone con una mano tesa che regge una torta farcita di plastica. Mi sono fermato a complimentarmi con lui e gli ho chiesto le ragioni che lo hanno portato ad aderire a questa iniziativa. Mi ha risposto: 'noi siamo figli di questa terra e con il nostro comportamento la stiamo avvelenando e non può esistere che un figlio avveleni sua madre'».