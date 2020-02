Giovedì 6 Febbraio 2020, 08:59

, l'incidente avvenuto in provincia di Lodi ha causato la cancellazione di diversi treni e la sospensione della circolazione sulla linea Milano-Bologna Alta Velocità. Di seguito la lista dei treni che per ora sono stati cancellati (dal sito Trenitalia). Tuttora per via dell'incidente (che ha causato la morte di due ferrovieri) ci sono ritardi fino a 60 minuti.- FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9523 Milano Centrale (9:10) - Napoli Centrale (14:13)- FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) - Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (13:00)- FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06)- FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35): passeggeri con FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10)