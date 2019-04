Macchinisti ubriachi, Frecciarossa fermato in stazione a Brescia: 65 passeggeri trasferiti

sonoe la corsa del treno viene cancellata. Il trenodelle 5.17 in partenza da Brescia e diretto a Napoli è stato soppresso perché i macchinisti sono stati trovati ubriachi. A lanciare la segnalazione è stato il capotreno.Sul posto è intervenuta la Polfer insieme con la Polstrada che hanno sottoposto al test dell'etilometro i macchinisti. Un macchinista è risultato positivo mentre il secondo ha chiesto l'intervento dei medici del 118. I 65 passeggeri sono stati trasferiti in treno alla stazione Milano Centrale per poi proseguire su un altro Frecciarossa per Napoli.