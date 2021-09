Frecce Tricolori, il saluto speciale del presidente Mattarella all'air show per i 60 anni della pattuglia acrobatica. Un saluto speciale quello rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella poco prima dell'atterraggio: un Eurofighter dell'Aeronautica militare ha scortato - insieme a un velivolo "gemello" - l'aereo presidenziale in arrivo a Rivolto, dove si stanno tenendo le celebrazioni per il sessantesimo anniversario delle Frecce Tricolori. In quella che è la storica sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale sono arrivati anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, oltre a tante famiglie e giovani.

Due giorni di grande festa, con un Air show internazionale per celebrare il 60esimo anniversario delle Frecce Tricolori si svolgono a Rivolto (Udine), storica sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, alla presenza delle massime cariche istituzionali.

Sergio Mattarella

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 21:16

