Frecce Tricolori, lo spettacolo dall'interno della cabina di pilotaggio: il cambio di prospettiva è eccezionale

In occasione delle celebrazioni del 78esimo anniversario dalla nascita della Repubblica italiana, le Frecce Tricolori hanno sorvolato i Fori Imperiali, a Roma, lasciando l’iconica scia tricolore. Nel video è possibile vedere lo spettacolo da una prospettiva diversa rispetto al solito, ovvero dall'interno della cabina di pilotaggio.

Le celebrazioni del 2 giugno

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma.



Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali.

