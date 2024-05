Incidente all'Air Show prima delle Frecce Tricolori: uomo muore investito da una cisterna

di Marcello Ianni

L’AQUILA - Tragedia durante la prima giornata dell’Air Show all’aeroporto dei parchi dell’Aquila: una persona è morta investita da una cisterna in fase di manovra.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima. La manifestazione per la giornata di oggi almeno è sospesa. Per le 12 era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori. Sul posto l’elisoccorso del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti. È atteso anche l’arrivo del magistrato di turno.

(Notizia in aggiornamento)

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 12:45

