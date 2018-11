Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il fratello di Violeta uccisa sabato pomeriggio a Sala Consilina, Costantin, latitante da circa due anni per delitti contro il patrimonio, ha parlato direttamente Gimmino, suo cognate minacciandolo di morte. Il giovane, presumibilmente da un bar, ha inveito contro il compagno di Violeta che ha ucciso la compagna dando fuoco all'appartamento.«Ti strappo gli occhi, ti vengo a prendere in carcere», dice tra le altre cose. E inoltre ha urlato che non devono essere toccati i nipoti e che presto arriverà in Italia per mettere a segno la sua vendetta. Il video è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva.