Scomparso da dieci giorni: trovato da alcuni cacciatori il corpo senza vita di Franco

E’ stato trovato senza vita questa mattina 3 novembre da alcuni cacciatori nelle campagne di Coderno il corpo di Franco Molaro, il 47enne scomparso da sabato 23 ottobre.

L'uomo si era allontanato da casa in auto sabato sera verso le 23: a dare l’allarme erano stati i fratelli, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui dato che il suo telefono cellulare risultava sempre spento. La domenica domattina la sua auto era stata ritrovata dai carabinieri vicino alla centralina idroelettrica, poco distante dal canale Ledra. Le ricerche di Molaro erano scattate immediatamente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 15:09

