Franco Leo, tetraplegico morto dopo aver realizzato il sogno della maratona di New York. Il fratello: «Vuoto enorme»

Ha realizzato il suo sogno. Poter correre la maratona di New York. È morto pochi giorni aver percorso 42 chilometri in carrozzina, Franco Leo, l'uomo di 53 anni tetraplegico originario di Bellizzi, nel salernitano, che lo scorso 6 novembre è volato nella Grande Mela, con il quale colmo di gioia. Anni di allenamento, durissimo per chi come lui aveva difficoltà per la sua condizione, ma senza mai mollare, e con un coraggio da trasmettere, insieme al fratello Dario, la sua spinta, e non solo fisica.

L'addio commovente

Appena dieci giorni fa Franco ha percorso i 42 km e 195 metri che lo separavano dal tanto traguardo, poi la morte improvviso che ha lasciato nel dolore chi gli stava vicino ogni giorno. Toccante il messaggio del fratello: «Te ne sei andato così, in una sera di pioggia. E come avviene proprio nei giorni di pioggia, ci lasci sgomenti, infreddoliti, tristi. Ciò che mi rende sereno è che il cielo ha voluto regalarti, pochi giorni prima della tua fine, il tuo sogno tanto atteso», ha scritto in un commovente post su Facebook.

Enorme vuoto

Franco e Dario, fratelli inseparabili, nonostante la patologia di Franco con cui ha imparato a fare i conti sin dalla nascita. E proprio quel fratello, compagno di tante avventure e piccoli grandi conquiste, su Facebook sfoga tutto il vuoto, per la dipartita di una persona amata, e speciale. «Il vuoto in me è immenso perché in questi ultimi due anni siamo stati più uniti che mai: tu la mente, io le tue gambe. I nostri allenamenti, i piccoli viaggi per poter partecipare alle varie maratone, le risate , le interviste, le fotografie. Fratello mio, te ne sei andato felice di aver trascorso dei giorni meravigliosi».

