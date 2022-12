Franco Frattini, i funerali di Stato a Roma: autorità in prima fila, anche Mattarella e la premier Meloni

Sfilata di autorità e tanta commozione alla chiesa di Santi Apostoli, a Roma, per i funerali di Franco Frattini, ex ministro degli Esteri scomparso pochi giorni fa: il feretro è arrivato nella Basilica accolto con gli onori militari. Presenti tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appena guarito dal Covid, e la premier Giorgia Meloni.



In precedenza erano arrivati a Santi Apostoli il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e molti esponenti del governo tra cui il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministri Guido Crosetto, Annamaria Bernini e Gennaro Sangiuliano. In mattinata il Consiglio dei ministri, con una riunione lampo di meno di dieci minuti, ha dato il via libera alle esequie di Stato.

Il cordoglio del presidente emerito Napolitano

«Apprendo con grande tristezza della prematura scomparsa di Franco Frattini, un protagonista della vita politica e istituzionale vissuta con impegno civile, senso dello Stato, massima correttezza e innata gentilezza». Così il presidente emerito Giorgio Napolitano per la scomparsa di Franco Frattini in un telegramma. «Mi unisco al generale apprezzamento del rilevante contributo che Frattini ha dato alla nostra Repubblica nell'attività parlamentare, alla guida di rilevanti ministeri, come Commissario Europeo e infine come Presidente del Consiglio di Stato. Ricordo in particolare i nostri intensi rapporti di collaborazione quando egli affrontò come Ministro degli Esteri, con lucida visione, saldo ancoraggio ai valori europei e atlantici e rigore istituzionale, una fase assai delicata per il nostro Paese sul piano internazionale. In questo spirito esprimo le più sentite condoglianze alla moglie Stella, alla figlia Carlotta, ai familiari tutti e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di stimarlo».

