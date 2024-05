Franco Bonzi scomparso dopo una truffa finta, il fratello a Chi l'ha visto : «C'è qualcuno che lo raggira»

di Cristina Siciliano

Durante la puntata di Chi l'ha visto di mercoledì 8 maggio, Federica Sciarelli torna sul caso di Franco Bonzi, l’uomo scomparso da Brera a Milano dopo essere stato ingannato da una persona che si spacciava per Dua Lipa. Il custode viene descritto come una persona buona ma a tratti anche ingenua. Franco Bonzi scriveva ogni giorno al gruppo Facebook Costellazione Bilancia. In questa comunità Franco Bonzi scrive il messaggio d'addio "game over" con l'emoji di un cuore spezzato dopo la fine della «relazione con Dua Lipa». «Lui voleva condividere questa sua ossessione ma non abbiamo captato subito - ha sottolineato Boris, amministratore del gruppo Facebook -. Nel gruppo siamo 10mila membri. Lui ci considerava una famiglia e dedicava molto tempo». La finta Dua Lipa ha scritto che avrebbe fornito informazioni solo dopo il versamento di 50 euro sulla sua PostePay. Le coordinate indicate nel messaggio rimandano a un uomo noto come "Cubista Mizuno" che sottolinea di non avere niente a che fare con la vicenda.



Le parole del fratello

In studio da Federica Sciarelli, il fratello di Franco ha espresso tutta la sua rabbia. C'è qualcuno che finge di essere Dua Lupa e lo cattura - ha sottolineato in studio a Chi l'ha visto -. L'estate del 2023 io già lo sapevo. Lui era già avanti con la relazione. Ma non si sa se sia una donna o un uomo. Alcune cose sicuro le nascondeva ma nessuno è riuscito a capirlo. Lui non deve vergognarsi deve solo tornare perché deve sapere che i suoi fratelli lo vogliono bene e suo figlio lo aspetta. Lui si è sempre fatto volere bene da tutti». Il sospetto è che Gianfranco Bonzi abbia versato parecchi soldi, a questa persona che lo avrebbe ingannato per mesi, ma quantificarli appare difficile. Franco sarebbe uscito dalla propria abitazione con un trolley il cui contenuto è ancora oggi un mistero.

«Bisogna avere delle risposte non solo sulla truffa», ha incalzato l'avvocato Nicodemo Gentile.

