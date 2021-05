Etna, nuova eruzione nella notte. Boom di tweet: «L'ultimo saluto a Franco Battiato»

Nuova eruzione spettacolare sull'Etna la notte scorsa con fontana di lava ed emissione di cenere, che si è posata fuori dalla villetta di Franco Battiato. In tanti hanno reso omaggio all'artista scomparso ieri e hanno assistito a questo spettacolo della natura. Il cantautore si era rifugiato a Milo, in provincia di Catania, ai piedi del vulcano. Su Twitter le foto dell'eruzione e il pensiero che anche l'Etna abbia voluto salutarlo.

Il parossismo, cominciato intorno alle 2.40 con la ripresa di attività stromboliana e durato diverse ore, ha interessato il cratere di Sud-Est da cui è emersa anche una colata lavica. Alle 07.12, come osservato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia- osservatorio etneo (Ingv-Oe) di Catania, l'attività di fontana di lava si è conclusa e la colata, che si espandeva in direzione Sud-Ovest, risulta poco alimentata. Dal punto di vista sismico l'ampiezza del tremore vulcanico è in decremento, attestandosi su un livello medio. La nuova fase eruttiva dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, non ha avuto alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania.

Scenes from the episode of lava fountaining at #Etna's Southeast Crater early on 19 May 2021, seen from home in Tremestieri Etneo (20 km south of the summit). Real sound, every now and then you can hear the rumbling of the volcano between the birds chirping and singing. pic.twitter.com/0hafH8Qvfn